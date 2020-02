Valérie Favre Accola è dapi il 2017 commembra da la suprastanza da Tavau e scheffa dal departament per furmaziun ed energia. Sco landamma veglia ella s'engaschar per cuntinuar cun la lavur burgaisa da Tarzisius Caviezel, però metter agens accents. Tranter auter veglia ella accelerar la sanaziun da l'ospital e far vinavant cun sbassar la taglia. Dapi il 2018 sesa Valérie Favre Accola era en il Cussegl grond per la PPS.

I dat in cumbat electoral

L'entschatta da l'onn aveva Tarzisius Caviezel annunzià ch'el na candideschia betg pli per las elecziuns communalas da quest onn. Curt suenter aveva il president da la PS Grischuna, Philipp Wilhelm dà enconuschent ch'el veglia candidar per las elecziuns la fin da zercladur.

