In onn e mez èn vargads tranter l’idea e la filmada. Per l’autur dal script e reschissur Steven Buchli dad Igis vegn per il mument realisà in grond project. Davos il film stà la suandant'idea: mussar la citad da Cuira ina giada en in’autra glisch, numnadamain en la glisch da drogas e violenza.

Il script dal film cumpiglia varga 70 paginas. Quel ha il reschissur dal film Steven Buchli scrit sezs, senza grondas experientschas u scolaziun. Cun il film vul el mussar Cuira d’ina vart negativa, numnadamain la vart da drogas e violenza. Uschia sappia ins rumper tabus.

Per tge vai en il film? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il film tracta surtut il tema drogas. Dus giuvens – Demian e Düdens – èn crudadas en ina vita criminala. Els vendan cannabis en il grond stil e vegnan uschia en pliras situaziuns da privel. Durant il film sa maschaidan en differentas autras persunas en lur affars, sco per exempel in garaschist dubius sa maschaida en la historia.

Sustegn finanzial

Bain ch’il team da film descriva la producziun sco «Low-Budget» survegnan els grond sustegn. Tut en tut hajan els gia survegnì da plirs sponsurs enturn 60’000 francs. Tranter ils sponsurs èn er la citad da Cuira ed il chantun. En il project lavuran circa 50 persunas: Umens da camera, visagistas, acturs, «focus-pullers», persunas per il catering, «director of photography», illuminaturs ed anc blers dapli.

Quai na sa chapescha betg da sez che jau hai uschia in cool team davos mai.

Il film vegn filmà sin moda e maniera professiunala. La glieud che contribuescha al film han savens anc autras professiuns. Cunquai saja i fitg fadius, dentant sajan tut ils participants cun premura vid la lavur per producir in film da qualitad. Per tuts èsi numnadamain ina project da cor.

Filmada d'ina scena da notg

Trais quarts dal film èn gia vegnids filmads, dentant datti anc bler lavur, per exempel ina filmada da notg.

Blers da nus lavuran durant il di e suenter sto ins anc filmar e mussar prestaziun. Quai custa blera energia.

A las 19:00 cumenzan las preparaziuns. Il reschissur e l'um da camera van tras il «Storyboard». Quai munta ch’ins mira tge posiziuns che la camera duaja avair tar tge scena. Vinavant vegn era tut auter bagegià si sco per exempel ils reflecturs ni la camera ed ils apparats da registraziun.

Maletg 1 / 9 Legenda: Da san. Pascal Kallen (Düdens) sa prepara sin la scena. Qua en discurs cun il reschissur Steven Buchli. RTR, Lukas Quinter. Maletg 2 / 9 Legenda: Steven Buchli mussa sin ses telefonin co che la scena duess vesair or. RTR, Lukas Quinter Maletg 3 / 9 Legenda: Schizunt la barba ha dad esser perfecta per la scena. RTR, Lukas Quinter. Maletg 4 / 9 Legenda: Tar ina producziun professiunala dovri er ina mascra. RTR, Lukas Quinter Maletg 5 / 9 Legenda: Ils umens da camera sa preparan. RTR, Lukas Quinter Maletg 6 / 9 Legenda: Constat la posiziun da la camera? RTR, Lukas Quinter. Maletg 7 / 9 Legenda: Il director dal maletg ed il reschissur persequiteschan la prestaziun dals acturs. RTR, Lukas Quinter. Maletg 8 / 9 Legenda: Pliras persunas miran che la registraziun constat. RTR, Lukas Quinter. Maletg 9 / 9 Legenda: Il film ord vista dal visur. RTR, Lukas Quinter.

Duas uras pli tard vegnan ils acturs vitiers. Els sa preparan cun leger anc ina giada ses text durant che la visagista far il «make-up». Pablo de Cuoroho (20) è vegnì tras in «casting» tar la pussaivladad da giugar la figura Demian. El stoppi sa concentrar fitg da giugar quella rola:

Jau stoss savair transportar las emoziuns da la figura per ch’ella na perda betg sia identitad.

Els cumenzan las emprimas filmadas pir a las 22:00. Numnadamain ha la preparaziun cuzzà in zichel pli ditg che pensà. Vinavant han els stuvì spetgar fin ch’il sulegl è sa sbassà.

Tuts sa concentreschan. «Ed Action!», cloma il reschissur Steven Buchli.

Legenda: L'atmosfera sa calma – «Ed action!» RTR, Lukas Quinter.

L’emprima scena vegn repetida pliras giadas – pir duas uras pli tard è il reschissur cuntents cun la scena.

Sche nus duvrain per ina scena duas fin trais uras. Lura faschain nus quai. Qualitad va sur quantitad.

Uschia vai er vinavant tar las autras scenas. I vegn filmà tras la notg fin la proxima bun’ura – e quai sulettamain per 9 fin 10 scenas. Surtut tar la scena decisiva dal film vegn la qualitad scrit gronda. Quella qualitad vesan ins lura era sin il visur sco per exempel qua. La realitad ed ficziun èn fitg datiers d'in l'auter, dentant dattan quels maletgs da la scena tut ina autra atmosfera a la chaussa co ins vesa sin il visur.

Legenda: Realitad en cumparaziun cun il maletg en il film. RTR, Lukas Quinter.

Premiera l'onn 2020

Suenter filmar e tagliar il film vulan ils producents giubilar la premiera en il favrer/mars 2020 a Cuira. Vinavant vul il reschissur gugent preschentar ses film als festivals da film a Berna, Basilea e forsa schizunt Locarno.

