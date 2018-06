Plinavant ha la radunanza generala dà glisch verda ad in credit da 215'000 francs per cumprar in vehichel communal ed ulteriurs indrizs per lavurs communalas. La radunanza generala da Malans ha er approvà il quint annual da l’onn passà. Quel mussa in resultat positiv.

Cun 135 da 149 vuschs ha la radunanza communala elegì Briggite Brun (Partida populara) en la suprastanza communala.

