Las lavurs vi dal program d'aglomeraziun per las regiuns Landquart, Plessur e Plaun èn avanzadas fitg bain. Quai scriva la regenza grischuna. Ils accents sajan mess sin centers attractivs e sin ina moda da construir concentrada e d'auta qualitad en lieus centrals e bain cuntanschibels a Domat, a Cuira ed a Landquart. L'idea è er d'optimar las staziuns per pudair midar bain tren u bus, e las cundiziuns per sa trategnair a las staziuns vegnan meglieradas.

Er la rait da vias da velo duai vegnir rinforzada e meglierada, per exempel cun in traject nuninterrut da Razén fin Maiavilla. Las pli impurtantas mesiras duain vegnir realisadas dal 2024 fin il 2028, quellas custan 206 milliuns francs. Per ulteriuras mesiras ils onns 2028 fin 2032 èn previs ulteriurs 44 milliuns francs.

Premissa per daners da la Confederaziun

La Confederaziun sa participescha finanzialmain a mesiras per meglierar l'infrastructura da traffic en citads ed aglomeraziun. La premissa per quest sustegn finanzial è in program d'aglomeraziun che coordinescha il svilup da l'abitadi e dal traffic. Ord quest motiv metta er il program d'aglomeraziun Cuira il focus sin quests secturs, scriva il chantun. Dapi var dus onns vegn elavurà il program d'aglomeraziun da la 4. generaziun sut l'egida da l'uffizi.

Enfin ils 12 da matg ha lieu la cooperaziun publica per il program d’aglomeraziun. Ils documents pon vegnir consultads sin la pagina d’internet da l’Uffizi per il svilup dal territori.