I saja ina promoziun che capitia cun termagliar. Ils uffants duain vegnir en contact cun il tudestg e quai cun far termagls, declera Silvia Maag ch’è la manadra da la partiziun d'uffants, giuvenils e famiglias tar la citad da Cuira.

Ins guardia ch’ils uffants da lingua estra vegnian en gruppas da termagls cun la maioritad d’uffants che discurran tudestg.

Cun in questiunari valitar il tudestg dals uffants

Cun in questiunari da l’Universitad da Basilea pon ils geniturs valitar il tudestg dals agens uffants. Il questiunari ch’i dat en 13 linguas ha dumondas sco per exempel, enconuscha l'uffant in tschert pled per tudestg.

Lura evaluescha l’universitad il questiunari e la citad da Cuira contactescha alura las famiglias che dovran quella promoziun.

80% da las famiglias prendan part voluntarmain

Fin la stad 2020 è il program anc stà voluntari ed 80% da las famiglias che han survegnì la recumandaziun da laschar prender part l'uffant han tramess lur uffants al program per la promoziun tempriva. Uss vegn il program dentant obligatoric, perquai ch'i dettia adina ina fin trais famiglias ad onn che na veglian betg sa participar a la promoziun.

Las raschuns sajan tranter auter ch’ils uffants fetschian gia part da gruppas da termagls, simplamain betg da quellas che tutgan tar il program da promoziun u ch’ils geniturs na veglian betg prender part a la furmaziun da geniturs ch’è otg giadas ad onn, declera Silvia Maag.

