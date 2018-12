La citad da Cuira mida ses urari per il project dad in resort da sanadad sin l'areal da l'anteriur ospital «Fontana». Cuira vul cumenzar da nov cun la concurrenza d'architectura. Quai rapporta il schurnal regiunal da SRF.

Avant pli ch'in onn aveva il suveran da Cuira approvà las premissas per stgaffir in resort da sanadad sin l’areal dal vegl ospital Fontana. Atgnamain era planisà da stgaffir anc quest onn in plan per l’areal, e l’onn proxim avess gì lieu ina concurrenza d’architectura.

Successiun da lavurs è vegnida midada

Uss haja midà la citad da Cuira quest urari: La concurrenza duai avair lieu avant la planisaziun da l'areal – quai tranter auter per ch’ils architects sajan libers en lur ideas, rapporta SRF.

Tenor il CEO da l'ospital chantunal, Arnold Bachmann, vegnia l’entir project a sa spustar per almain in onn. Actualmain na saja betg cler, ni cura ch'ins possia cumenzar cun la construcziun ni tgi che surpiglia la gestiun da l'hotel.

