Il Tribunal federal ha refusà il recurs dals abitants cunter ils plans

Uss po il project da construcziun vegnir planisà

Il recurs cunter il plan da quartier Derby a Tavau fa naufragi.

Il Tribunal federal ha refusà ils recurs dad abitants cunter ils plans sin l’areal Derby. Cun quai po il project da construcziun vegnir planisà en detagl.

Sin l’areal, ch’è en il center da Tavau Vitg, sa chatta oz l’hotel da sport Derby cun in parc. Planisà là è ina surbajegiada concentrada cun in hotel, abitaziuns cun in gestiunadas e segundas abitaziuns. Ord quest motiv era vegnì fatg in plan da quartier. Cunter quel avevan lura intgins abitants purtà plant.

RR novitads 14:00