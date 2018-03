Artists grischuns vulan in concept per promover la cultura sco il chantun ha instradà. Davart ils detagls e co influenzar quest concept van las opiniuns però per part fitg ina ord l'autra.

Divers exponents da la cultura han pledà per in incumbensà per cultura ed artists.

Ideas davent da strategia clera fin tar ulteriur fondo cun daners per promover la cultura.

Linard Bardill è sa perstgisà per ses pleds envers Giovanni Netzer.

Las opiniuns èn per part fitg differentas tranter ils artists

L'uniun d'artistas ed artists «Chantun da cultura GR» ha envidà mardi saira ad ina discussiun publica davart la promoziun da la cultura. Quella aveva il chantautur Linard Bardill gia lantschà ils ultims dis en la gasetta «Südostschweiz am Wochenende»: Tranter auter aveva el numnà la politica da cultura sut cusseglier guvernativ Martin Jäger «desastrusa» e titulà l'intendant dad Origen, Giovanni Netzer sco «ministrant mediocher».

Da questas pretensiuns – cunzunt envers Giovanni Netzer – era l'uniun dals artists er gia sa distanziada en gasetta. La moda e maniera co i vegn discussiunà è lura er stada tema durant e suenter ils referats da divers exponents. Nikolaus Schmid, il president da l'uniun «Chantun da cultura GR» ha anc ina giada punctuà che opiniuns plitost extremas tutgian tiers, na correspundian però betg a l'opiniun da l'uniun.

Bardill s'exculpescha

Linard Bardill è sa perstgisà per ses pleds envers Giovanni Netzer. Betg sa distanzià n'è el però da ses ulteriurs pleds clers. Per el cuntanschian artistas ed artists be insatge sch'els fetschian guttas cun chau e discurrian cleramain. Blers eran però er da l'avis che quella furma na saja betg exnum constructiva.

Dal concept fin tar in nov fondo

Ideas e propostas propi concretas co meglierar la promoziun da cultura hai dà be intginas: Davent dal concept cun ina clera strategia sco il chantun ha gia instradà sur in incumbensà per cultura ed artists fin tar in ulteriur fondo cun dapli daners. Er plirs visitaders eran da l'avis ch'i saja anc baud da gia discurrer davart ils detagls dal concept.

In giuven sautunz ed actur ha manegià ch'i fiss plitost da guardar che las purschidas culturalas cuntanschian la glieud avant che da discurrer davart lur finanziaziun. Plinavant saja quai fitg grev da sa participar sco giuven a la discussiun sche quella vegnia manada sin in aut livel cun ir lunsch enavos en l'istorgia.

