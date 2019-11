Il nov deposit remplazza in deposit in zic antiquà en la Ringstrasse. Il nov deposit è da lain, 17 meters aut e n'è betg da cumparegliar cun il bajetg vegl, declera Marco Ronchetti da l'Uffizi federal da vias ASTRA. Là n'avevi betg in silo, ins stueva adina transportar il sal en ils camiuns sin ina tschinta da transport u cun in exchavatur.

En il nov silo da sal pon ils camiuns vegnir emplenids da surengiu. Uschia va tut pli spert. Plinavant saja era la capacitad pli gronda cun 2'300 tonnas. En il bajetg en la Ringstrasse eran quai mo radund 700 tonnas. En in temp nua che tut sto adina ir pli spert è quai insatge essenzial. Ils automobilists vulan oz ina via ch'è rumida, di Reto Knuchel da l'uffizi da construcziun bassa.

