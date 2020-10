La regenza grischuna ha approvà in project da la Viafier retica per siglientar lavinas en il territori Gotschnaweg al vest da Claustra. Ella ha concedì persuenter ina contribuziun chantunala da 189'000 francs. Il concept che datescha da l'onn 1987 sco er ils stabiliments per siglientar lavinas e pia per proteger la lingia da viafier en il territori Clavadürli ed Obere Rüti èn numnadamain antiquads. Ils bratschs girabels existents sin ils fils duain vegnir remplazzads tras duas pitgas fixas per siglientar lavinas.