PS annunzia demonstraziun al WEF cunter il «Trump-issem»

Il comité cunter il «Trump-issem», lantschà da la Partida socialdemocratica grischuna, ha annunzià d'inoltrar ina dumonda da demonstraziun a Tavau, scriva la PS grischuna.

La demonstraziun planisescha il comité da far ils 25 da schaner, pia durant il Forum d'economia mundiala a Tavau. La PS ed in «comité cunter il Trump-issem» cloman pia a la demonstraziun paschaivla e vulan inoltrar ina dumonda da lubientscha per la demonstraziun.

Tar la vischnanca da Tavau n'era fin las 11:00 anc rivada nagina dumonda per lubientscha da demonstrar.

Finamira: Dar ina vusch a solidaritad e protecziun da l'ambient

La politica ch'il president dals Stadis Unids da l'America Donald Trump represchentia, na portia nagut al mund, la Svizra ed il Grischun. Trump pericliteschia svilup e bainstar sin il mund cun snegar la midada dal clima, cun sexissem, xenofobia e politica d'isolaziun.

Politica ed exponents svizzers e grischuns duain prender posiziun

La societad civila duai dastgar s'engaschar per in mund avert, solidaric ed amicabels cun l'ambient, scriva la PS vinavant. Ultra da quai spetga la PS pleds clers da la politica svizra, però era dad exponents grischuns - pleds clers cunter la snegaziun dal stgaudament dal clima, il sexissem e l'isolaziun.

RR novitads 09:00