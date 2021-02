Dapi la sonda è Andri Perl president da la Partida socialdemocratica dal Grischun. Per il nov president resta be pauc temp per sa disar vi da ses nov post. Sco emprim act uffizial veglia el gist s’engaschar per il «proporz dubel» – il nov sistem per eleger ils deputads e las deputadas dal Grischun che vegn il zercladur davant il pievel grischun.

Tegnair aut il senn da giustia

I saja temp ch’il sistem da proporz vegnia implenetà en il chantun Grischun, manegia Andri Perl. Ina partida che saja bain represchentada en tut il Grischun, haja cun quest nov sistem numnadamain meglras schanzas da conquistar dapli sezs en il Cussegl grond.

Dentant stoppia la partida er esser pronta, cura ch’il nov sistem electoral giaja en vigur. I na bastia betg pli d’avair ina gronda maiortiad en centers dal Grischun, sco per exempel en il cirquit da Cuira. Uschia che Andri Perl vul cun sustegn da las diversas secziuns da la PS gudagnar dapli commembers en la periferia.

Jau sun in teamplayer e vi tegnair aut il spiert da gruppa aifer la partida.

In auter punct ch'è fitg impurtant per Andri Perl è la cuminanza aifer la partida. El na veglia betg reger cun in pugn da fier – el saja avert per tut las opiniuns. Cunzunt cun la vicepresidenta, Julia Müller, veglia el collavurar stretg, sch'i giaja per prender decisiuns per la partida a curta sco er a lunga vista.