Cunquai che Philipp Wilhelm ha fatg il pass al timun da la vischnanca da Tavau sa retira el sco president da la Partida socialdemocratica grischuna per la fin da december. Il giuven socialdemocrat ha procurà ier dumengia per ina gronda surpraisa cun si'elecziun. Ed il nov landamma da Tavau vul cun in vent frestg manar la populaziun ord la crisa.

Vicepresidenta surpiglia ad interim

La vicepresidenta Julia Müller vegn ad interim a surpigliar questa incumbensa, sco la partida scriva. Il nov presidi vegn elegì a chaschun dal proxim di da partida. Modus e termins vegnan publitgads fin mez december per che interessads ad ina candidatura pon s'annunziar.

Per sa preparar sin questas sfidas resta a Philipp Wilhelm anc in mais da preparaziun. Il timun da la vischnanca da Tavau surpiglia el cun l'entschatta dal 2021.