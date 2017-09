Pulvermühle e Neumühle betg adattads per nova HTW

Ils plans per in nov campus da la Scola auta da tecnica ed economia a Cuira na persvadan betg. Ni il project Pulvermühle, ni il project Neumühle hajan il potenzial per realisar in nov center da scola auta – scriva la regenza grischuna.

Tranter auter crititgescha la regenza la colliaziun cun il traffic public che na saja betg suffizienta a la Pulvermühle. Quella saja meglra tar la Neumühle. Tenor la regenza avess ina strategia da dus lieus cun Neumühle sco lieu principal e Pulvermühle sco lieu supplementar il pli grond potenzial per realisar in tal project. Sch'i duai vegnir suandà ina strategia cun be in lieu a lunga vista saja da ponderar da cumprar il lieu Kettweg e far ils scleriments necessaris per la cumpra.

Sin fundament da questa analisa na possia anc betg vegnir decidì definitivamain davart in nov lieu per ina nova HTW. Enfin il mars 2018 sto la Scola auta metter a disposiziun ulteriuras infurmaziuns davart lur basegns per ch'i possia vegnir fatg ulteriurs scleriments. Plinavant sto l'uffizi da construcziun auta sclerir co las pussaivladads per cumprar il lieu Kettweg stattan. Enfin mez avust 2018 sto il rapport vegnir preschentà a la regenza. Suenter po lura il Cussegl grond prender posiziun davart il project per la nova HTW a Cuira.

