Puspè fieu cun far ballas

Puspè hai brischà sin in funs grischun durant pressegiar ballas da strom. A Trimmis ha in tractor piglià fieu il glindesdi suentermezdi cun far ballas strom. Tras il vent haja lura era terren agricul piglià fieu – scriva la Polizia chantunala. Ils 15 pumpiers hajan dentant spert gì sut controlla il fieu.

Gia la dumengia avevi dà in fieu durant pressegiar ballas da strom – a Giuvaulta en la Tumleastga avevan ballas ed in er brischà. En omadus cas n'èn naginas persunas vegnidas blessadas.