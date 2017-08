Quatter blessads tar accident a Mesocco

Sper Pian San Giacomo, en il tunnel Gei, hai dà sonda a bun’ura in grev accident. Quatter persunas èn vegnidas blessadas, ina grevamain.

Ina manischunza charrava enturn las 07:00 sin l'autostrada A13 da Bellinzona en direcziun dal tunnel dal San Bernardino. Per motivs anc betg enconuschents è ella vegnida sin il vial oppost. Malgrà ch'il manischunz da l'auto che vegniva encunter correctamain ha empruvà da guntgir or, hai dà ina strivlada. En consequenza en in ulteriur auto collidà frontalmain cun quests dus autos. Quai scriva la Polizia chantunala.

Rega ed ambulanzas en acziun

Ina persuna saja vegnida blessada grevamain, trais ulteriurs levamain. La Rega ha sgulà la persuna grev-blessada en l'ospital Civico a Lugano. Las trais ulteriuras persunas èn vegnidas transportadas cun ambulanzas en l'ospital San Giovnanni a Bellinzona.

Il tunnel Gei è stà serrà pervi da las lavurs da rumida durant pliras uras l'avantmezdi. Il traffic è vegnì svià sur la via chantunala.

La Polizia chantunala investighescha en chaussa. Per motivs da segirezza è er il tunnel dal San Bernardino vegnì serrà per curts muments.

