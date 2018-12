Sco emprim radio privat en il Grischun, è Radio Südostschweiz – da lezzas uras Radio Grischa – ì avant 30onns per l'emprima giada sur l'emettur. Quai che ha entschet cun in temp da prova da 30 dis, cuzza ussa gia 30 onns.

L'onn 1987 aveva Radio Grischa emess durant in mais in program d'emprova. In project ch’era vegnì finanzià da la «Schweizerische Bankgesellschaft» a chaschun da ses agen anniversari da 125 onns.

In onn pli tard ha Radio Grischa allura survegnì la concessiun da la Confederaziun. Cun meds fitg simpels e gronda motivaziun ha ina pitschna squadra d'idealists enturn Matthias Lauterburg fatg davent dals 9 da december 1988 in program local. Sper pitschnas parts en rumantsch vegniva emess en tudestg. L'intschess d'emissiun cumpigliava il Grischun dal nord fin a Sargans.

Ils 17 da favrer 2015 ha Radio Grischa midà num e sa numna dapi lura Radio Südostschweiz. Il radio è integrà en la gruppa da medias Somedia.

Intginas persunas ch'han fatg lur emprims pass schurnalistics tar Radio Grischa lavuran oz tar RTR. Els profiteschan anc adina da quest temp.

Ord l'archiv

