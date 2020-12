La radunanza communala da Farschno ha approvà in credit dad 1,45 milliuns francs. In credit da bunamain in milliun francs ha il suveran da Farschno approvà per sanar la via tras La Punt – Farschno. Ultra da quai è l'adattaziun da la lescha da taglia vegnida approvada.

Pe da taglia resta

Latiers han votantas e votants approvà unanimamain il preventiv 2021. Tar entradas ed expensas da radund 1,6 milliuns francs serra quel cun in minus da 67'600 francs. Il pe da taglia han ils da Farschno laschà sin 100% da la taglia chantunala simpla.

Ord l'archiv

