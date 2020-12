A Vaz Sut ha la radunanza communala decidì da laschar las taxas da concessiun per l'implant da glera fin il 2025 sin il medem nivel sco ils ultims 5 onns. Ils preschents han er concedì in credit brut da 17 milliuns francs per il project da meglieraziun da renovar la rait da vias da transport. La fatschenta è suttamessa al referendum facultativ.

Plinavant ha la radunanza da Vaz Sut approvà il preventiv 2021 che quinta cun in surpli d'entradas da 131'000 francs tar entradas totalas da 16,4 milliuns.