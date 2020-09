Jenins ha surdà al consorzi Falknis Maiavilla la tgira e l'administraziun dal guaud. Il consorzi surpiglia las lavurs a partir dal 1. da mars 2021. La radunanza communala da la mesemna saira ha latiers approvà ina cunvegna da prestaziun.

Latiers ha il suveran da Jenins approvà in credit dad 1,35 milliun francs per la segunda etappa da la sanaziun da la rait electrica ed in credit dad 1,1 milliuns per sanar vias da funs.