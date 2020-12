Il suveran da Maiavilla ha approvà tuttas nov fatschentas communalas ch'èn vegnidas votadas a l'urna pervi da las mesiras da corona. Uschia han votantas e votants tranter auter approvà il quint 2019 che serra cun in surpli d'entradas da 1,5 milliuns tar entradas totalas da 16,6 milliuns. Er il preventiv 2021 è vegnì approvà. Quel preveda in resultat operativ da 2'920'400 milliuns francs. Il pe da taglia per il 2021 vegn laschà sin 77% da la taglia chantunala simpla.

Vitiers ha il suveran da Maiavilla concedì in credit brut da passa 900'000 francs per il provediment d'aua da las alps, colliaziun d'ina via a pe dal quartier Schellenberg ed er ditg Gea d'introducir in sistem electronic per leger giu ils dumbraders d'aua.