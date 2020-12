La radunanza communala da Trin ha approvà il budget 2021 che quinta cun in surpli d'entradas da radund 66'000 francs tar entradas ed expensas da mintgamai radund 8 milliuns francs. Il pe da taglia resta a Trin tar 100% da la taglia chantunala simpla. Ultra da quai è vegnì approvà in credit da 685'000 francs per sanar la Via Ruegna.