Mardi saira hai dà in grev accident cun trais autos a Razén. Ina dunna è morta, in um è blessà levamain. Tenor la Polizia chantunala era la dunna da viadi sin via chantunala da Razén en direcziun da Giuvaulta. Curt avant ina plazza da laina ha ella strivlà in auto che vegniva encunter. Silsuenter è la dunna collidada frontalmain cun in ulteriur auto. Il manischunz da quel è vegnì blessà levamain. La dunna è morta anc al lieu.

La via è stada serrada per radund 4 uras. En acziun èn stadas duas ambulanzas da Cuira, l'agid stradal da Cuira, la procura publica e la Polizia chantunala.

RR novitads 11:00