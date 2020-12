Il president da las Pendicularas grischunas, Martin Hug, sa mussa cuntent da la decisiun da la regenza da laschar avert ils territoris sur ils dis da festa. Quai malgrà ch'i saja fitg grev da lavurar sch'ins possia planisar be uschè a curta vista e cun il ristg ch'i possia sa midar mintga di.

Martin Hug accentuescha però er che las pendicularas sajan conscientas da la responsabladad e dal squitsch che spetgia uss il Grischun. Quai areguard il fatg ch'ils blers chantuns vischins han decis da serrar ils territoris da skis. Perquai hajan las pendicularas era decis communablamain da restrenscher il dumber da cartas dal di per uschia er limitar in tant il dumber da persunas che vegnian en il Grischun.

Co ch'i guardia ora suenter ils 3 da schaner (uschè ditg vala la lubientscha actuala da la regenza), saja actualmain grev da dir. Bain pussaivel che las pendicularas sajan lura tut tenor situaziun confruntadas cun mesiras anc pli severas, tut tenor co la situaziun sa sviluppeschia. En vista a quella malsegirtad hajan els er plazzà tar la regenza il giavisch da survegnir indemnisaziuns.

Grischun vacanzas po animar, sto dentant er avertir

Tenor il schef da l'organisaziun turistica Grischun vacanzas, Martin Vincenz, èsi cler ch'il Grischun è il mument in'insla pertutgant pudair ir cun skis. Els na veglian dentant betg far uss ina reclama «agressiva» i saja numnadamain da far adatg, betg mo las pendicularas, mabain er ils giasts stoppian far adatg, uschia Vincenz. Il squitsch saja grond ed i saja da controllar bain, uschia Vincenz.