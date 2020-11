Betg or da la «pasta da la Rumantschia»

Ch'el n'enconuscheva fin uss betg propi Diego Deplazes na vesa Hermann Thom, il president da l'Uniun dals Grischs betg sco dischavantatg. Anzi, sch'il nov secretari general na derivia betg gist da la «pasta da la Rumantschia», sche na dettia segir er nagins inscunters negativs cun il passà che pudessan influenzar il preschent. El haja fidanza che la suprastanza da la Lia Rumantscha haja tschernì la dretga persuna, uschia il president da l'uniun affiliada da la Lia Rumantscha per l'Engiadina, la Val Müstair e Bravuogn.

«Er esser preschent en Val Schons, mia patria»

Per Gierina Michael, la suprastanta da l’Uniun Rumantscha dal Grischun Central è Diego Deplazes in nunenconuschent. Per ella dentant nagin problem, prendì il cas ch’il nov elegì saja in tip che discurria cun la glieud. Per Gierina Michael èsi impurtant ch’el mussia er preschientscha en il Grischun Central, er sch’els sajan be paucs Rumantschs. Er ina buna colliaziun cun la politica e las autoritads saja impurtant, sco er d'avair il curaschi da prender decisiuns. Spetgas concretas per il Grischun Central n’ha ella uschiglio naginas. Els hajan gist survegnì ina promotura per la regiun. Quai saja in emprim pass per intensivar la lavur tranter la Lia Rumantscha e la regiun.

Spetga ord la Surselva: Crear in ambient productiv

Nagina surpraisa è l'elecziun per Alberto Palaia, il president da la Surselva Romontscha, l'uniun affiliada en la Surselva. Là è il nov secretari general enconuschent ed el era en mira sco candidat potenzial per quest post. Alberto Palaia è da l'avis che Diego Deplazes saja qualifitgà per la lavur da secretari, tant pervi da sia furmaziun professiunala ma er sco persuna. Il president da la Surselva Romontscha spetga dal nov secretari tranter auter che quel creeschia in ambient productiv entaifer la rumantschia e ch'el emprovia dad evitar charplinas e da schliar quellas che existian gia.

Giuventetgna spera sin ureglia averta

Era Uolf Candrian, il president da la Giuventetgna rumantscha è cuntent cun la tscherna. Er el na vesa quai betg sco dischavantatg che Diego Deplazes n'è betg ina persuna enconuschenta a tuts. Uolf Candrian spera ch'il nov secretari general haja ina ureglia averta per la giuventetgna e possia er metter en moviment inqual svilup, p. ex. en connex cun la digitalisaziun. Ulteriuras spetgas concretas da la GiuRu èn ch'ins fetschia il pussaivel per mantegnair il rumantsch en ils lieus al cunfin dal territori rumantsch sco p. ex. a Trin e Domat u lura er ch'i dettia in bun liom tranter il territori da tschep e Rumantschas e Rumantschs en la Bassa.

Porscher maun per purschidas rumantschas en la diaspora

Per Roman Pfister, il president da l'Uniun da las Rumantschas e dals Rumantschs en la Bassa è la tscherna da Diego Deplazes ina buna. El haja bunas qualificaziuns e sappia segir anc emprender vitiers en ses post. Roman Pfister è er suprastant da la Lia Rumantscha ed è uschia stà part da la tscherna. Per la diaspora giavischa el, ch'il nov secretari general n'emblidia betg il potenzial en la Bassa e s'engaschia er per purschidas rumantschas, uschia ch'ins possia dar enavant la lingua a la proxima generaziun.