Davent da mesemna avra il Kinocenter a Cuira puspè sias portas, quai cun preschentaziuns dal suentermezdi per uffants e famiglias. Tenor Kino Cuira valian dentant numerusas restricziuns pervi da corona, tranter auter in obligatori da purtar mascras per persunas davent da 12 onns ed in dumber limità da plazzas da seser.

In'emprova

Da puspè avrir il Kinocenter saja in'emprova. Kino Cuira dubitescha ch'ins vegn da lavurar uschia ch'ins possia cuvrir ils custs. Perquai resta il kino Apollo era serrà ad interim.