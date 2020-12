Auto da Posta ha puspè prendì en funcziun la garascha dals bus a Cuira. Sco l’interpresa ha communitgà – vegnan tut ils autos da posta a partir da mesemna puspè parcads, lavads, tancads e tgirads en la halla a la via Oberalp. La halla porscha plaz per 24 bus sco er indrizs modernisads per mantegnair autos da posta cun tecnologias alternativas sco p. ex. electricitad. Ils custs per la halla muntan a bunamain 4,5 milliuns francs.

Ils 16 da schaner 2019 aveva in grond incendi destruì 17 bus u la mesadad da la flotta dad autos da posta a Cuira. Chaschunà l’incendi aveva in cabel defect dad in auto da posta.