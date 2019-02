Il 2018 ha la Ems-Chemie augmentà sia svieuta sin 2,3 milliardas francs. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in plus da 8%. Er il gudogn è creschì per bunamain 7,8% sin 522 milliuns francs. La gronda part dal gudogna fa la Ems-Chemie cun polimers. Ord quai vegn producì parts d'auto u chalzers da skis. L'onn passà era il gudogn creschì in zic pli fitg, lura muntava il plus a 8,2%.

19,75 francs per aczia

En vista a quai resultat ha il cussegl d'administraziun decis da pajar quest onn ina dividenda ordinaria da 15,50 francs per aczia. Vitiers vegn ina dividenda extraordinaria da 4,25 francs. Tut en tut profiteschan acziunaris da la Ems-Chemie d'ina dividenda da 19,75 francs.

Per l'onn da fatschenta 2019 è la Ems-Chemie optimistica, era sch'ella spetga che l'economia sin l'entir mund resta falombra e sa sviluppescha pauc. Il concern fa la prognosa che la creschientscha da quest onn vesia ora almain uschè sco quella da l'onn passà.

