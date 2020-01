Plastic, plastic, plastic – dapertut datti plastic e microplastic, betg be en la mar, mabain er en las muntognas – gea schizunt en il magun d'in tschierv è il december passà vegnì chattà plastic.

Al Forum mundial d'economia preschentan participants e NGO's adina puspè novas pussaivladads da reducir plastic. Per exempel emballadis cumpostabels. La butia Calida sin la promenada a Tavau ha er gia singulas stgatlas cumpostablas en ses sortiment. E betg be la stgatla, er il cuntegn, per exempel il pigiama, pon ins bittar sin il cumpost enstagl da metter en il satg da rument.

