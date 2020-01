Ins pudass pensar ch’i dettia elecziuns ruassaivlas per la suprastanza da Cuira. Cun l’annunzia da Tom Leibundgut, da betg pli star a disposiziun per ina reelecziun, è quai sa midà. Sco i vesa or il mument, han duas dunnas las meglras cartas per la successiun.

Sco emprim ha Anita Mazzetta annunzià la candidatura per il post en la suprastanza da Cuira. Ella vul succeder a ses collega da la «glista libra verda» Tom Leibundgut. Pauc pli tard ha la PCD communitgà la candidatura da Sandra Maissen. Uschia van duas dunnas cun blera experientscha, dentant cun fitg differents curriculums en il cumbat per in sez en la regenza da la chapitala grischuna. Er la PPS ha annunzià in candidat – tgi n'è dentant anc betg enconuschent.

La fatscha e vusch enconuschenta

Anita Mazzetta è fitg enconuschenta a Cuira e conturns. Quai dad ina vart sco manadra da fatschenta dal WWF Grischun. Da l’autra vart ha ella politisà blers onns en il Cussegl communal da Cuira.

Il grond satgados

Sandra Maissen è creschida si a Cuira, è ils davos onns dentant stada davent. Ella ha lavurà a Turitg, Berna ed a Shanghai. Ella ha studegià giurisprudenza ed economia da manaschi ed è stada secretaria generala da la conferenza da las regenzas chantunalas.

Las schanzas

Tant Mazzetta sco er Maissen han las qualitads per far il pass en la regenza. Anita Mazzetta po quintar cun il sustegn da la sanestra, Sandra Maissen cun bunamain tut las partidas burgaisas (PCD, PBD e PLD). Per il candidat da la PPS vegni dentant a vegnir difficil da gudagnar la cursa cunter las duas dunnas.

