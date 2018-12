Il tschancun da la via chantunala saja stretg ed i haja bler traffic pesant da camiuns e bus. Per ch'era camiuns possian cruschar là vegn la via chantunala schlargiada. Plinavant duaja dar da la vart in vial da velo.

La part da la citad prevesa da schliar la sortida tar la Triststrasse e la fermada dal bus da la vart dal Rain. La Triststrasse duai suenter esser accessibla entras ina rundella. La fermada dal bus vegn spustada e construida da nova ch'ella è er accessibla per impedids. Tar la sortida malsegira dal Plankis duai era dar ina rundella.

Il project communabel dal chantun Grischun e da la citad da Cuira custa 11 milliuns francs. Il chantun surpiglia 3,5 milliuns francs.

RR novitads 11:00