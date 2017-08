Renfatschas envers hotel ad Arosa

Cun plirs avis che sa drizzan directamain envers giasts gidieus provotgescha in hotel ad Arosa in veritabel «shitstorm». Cunzunt las reacziuns en l'Israel èn vehementas. Las medias socialas van surora. Il hotelier è para sa perstgisà.

Medias israelianas sco p.e.x. la «Jerusalem Post», «Jerusalem Online» e l'emettur da televisiun «Channel 2» rapportan da las experientschas negativas dad ina famiglia gidieua en l'hotel «Paradies» ad Arosa. Concret vai per ina seria dad avis antisemitics. In avis sin via tar il bogn da l'hotel adressescha explicitamain ils giasts gidieus cun la supplica da far la duscha avant che far bogn. E sin la frestgera en la lobby stettia che giasts gidieus dastgian mo duvrar quel durant tschertas uras, numnadamain duas giadas a di per in'ura. Quai rapporta la «Südostschweiz» en sia ediziun online.

Critica internaziunala

Las reacziuns sin quests artitgels èn vehementas. In veritabel «shitstorm» è vegnì sur l'hotel. En tscherts commentaris vegni schizunt pretendì da boicottar l'entira Svizra pervi dal scandal – e dad arrestar il manager da l'hotel pervi da la renfatscha da rassissem.

Per Jonathan Kreutner, il secretari general da la Federaziun svizra da las communitads israelitas è il cumportament da l'hotel inacceptabel. Damai ch'il text s'adresseschia sulettamain als Gidieus, vegnian quels discriminads. Dentant suttastritga Kreutner vers la Südostschweiz era che la convivenza dad indigens e giasts gidieu-ortodoxs funcziunia da princip bain.

Hotel sa perstgisa per pleds

Entant è l'hotel sa perstgisà per la formulaziun che saja stada deplazzada. L'hotel ha punctuà che giasts gidieus sajan bainvesids en l'hotel «Paradies». Ins n'haja nagut encunter giasts gidieus, ch'ins retschaivia regularmain en il hotel, han ditg ils responsabels da l'hotel a l'agentura da novitads gidieua JTA. Ils avis avessian stuì esser drizzads vers tut ils giasts, e betg mo las persunas gidieuas.

