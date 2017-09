Repower vegnida cugliunada per 6 milliuns francs

Trais persunas èn accusadas d'avair fraudà il concern d'energia grischun per 6 milliuns francs. Ellas èn accusadas pervi da cugliunaria commerziala e lavada da daners. Il cas vegn tractà avant la dretgira regiunala Landquart.

Per la tractativa quintia el cun dus dis, di Stefan Lechmann, il president da la dretgira regiunala Landquart envers il schurnal regiunal da SRF. Accusads èn trais persunas, tranter questas er in anteriur collavuratur da Repower. Lez vala sco delinquent principal Cun agid da quints fictivs e memia auts duain els avair cugliunà il concern en total per radund 6 milliuns francs.

Il cas sez è vegnì public gia il 2011. Tenor la gasetta «Südostschweiz» ha Repower fatg public ses suspect pervi da retschertgas da la gasetta.

