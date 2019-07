Tenor il cusseglier guvernativ responsabel, Marcus Caduff, saja il punct dispitaivel cunzunt la nova enzonaziun da terren. Quai malgrà che Claustra tutga tar quellas vischnancas che ston tenor la nova lescha federala per la planisaziun dal territori reducir lur zonas da bajegiar.

Da principi saja il ressort da vacanzas da las pendicularas Madrisa da beneventar, uschia Marcus Caduff.

... Ins vul gea da principi letgs chauds, letgs da hotels e da quai anora èsi da beneventar sch'ins vegn da realisar tals projects. Da l'autra vart avain nus era ina lescha vertenta ch'igl è da tegnair en ...

Qua saja uss da sclerir, tge che valia e tge betg. Uss hajan ins tadlà omaduas posiziuns e stoppia ensemen cun l'Uffizi per il svilup dal territori prender ina decisiun. Il cusseglier guvernativ quinta pir sin l'atun cun la decisiun da la vart da la regenza.

In project che na vegn betg sin ina frastga verda

Tut tenor pon ils recurs retardar fermamain il project. Sch'ils recurrents tiran vinavant la decisiun da la regenza avant dretgira, pudess quai cuzzar fin tschintg onns. Lura crudass l'emprima badigliada ch'era oriundamain planisada per la primavaira 2020 definitivamain en l'aua.

E quai n'è betg l'emprim crap da stgarpitsch per il project. L'entschatta era planisà in hotel da luxus. Or da quels plans è lura daventà il ressort da vacanzas per famiglias. E quel ha duvrà duas votaziuns a l'urna, perquai ch'ins aveva emblidà tar l'emprima votaziun la chasa da parcar. Tar l'ultima votaziun il favrer 2019 han ils da Claustra-Serneus però ditg cleramain gea al ressort.

RR actualitad 17:00