Oz cumenza l'onn da scola en il Grischun. Uschia era en la scola bilingua a Cuira a Lachen. Varga 300 scolaras e scolars vegnan instruids ed uschia tutga la chasa da scola tar ina da las grondas en il chantun. La minoritad da quels scolars visitan la scola bilingua rumantsch–tudestg.

Levgiament da puspè turnar a Lachen

Miriam Derungs, che instruescha dapi varga 10 onns gia a Cuira en la scola bilingua, è bain stada in zichel gnervusa avant che l'onn da scola ha cumenzà. Da l'autra vart è ella dentant era sa legrada fitg, cunzunt da vesair puspè scolaras e scolars:

Nus na lain gnanc patratgar vid ina instrucziun da distanza.

Quai saja per ella la pli gronda tema, ch'ins stoppia puspè turnar mintgin a chasa e na sappia betg avair il contact direct cun ils uffants.

Per che quai na vegnia betg il cas sa tegna natiralmain era la scola Lachen vid las mesiras d'igiena e distanza. Uschia han scolaras e scolars per exempel da lavar ils mauns mintga damaun cura ch'els entran en classa e survegnan per quest onn ina boxa speziala da seser, per uschè da dir ina sutga persunalisada.

Visita da RTR

Tranter las 7:00 e las 9:00 ha RTR rapportà live en il radio dal cumenzament da scola en la scola bilingua a Cuira. En il center è stà la visita tar la ceremonia d'entschatta e silsuenter il cumenzament da l'instrucziun da la 5avla/6avla classa tar la scolasta Miriam Derungs: