Rohan e Jenatsch envidan al duel

En il curtin dal chastè da Rehanau inscenescha il Teater Grischun il gieu "Rohan e Jenatsch". Il toc ha l'autur grischun Hans Peter Gansner scrit aposta per quella inscenaziun. El sa basa bain sin fatgs istorics, dentant han l'autur ed il reschissur da Valendau Arthur Bühler interpretà quai e tschai in pau auter. Per uschè da dir dà nova vita a l'istorgia.

Gieri Genatsch arriva cun il vaschè da sia dunna 1:30 min, dals 16.8.2017

Sin tribuna 40 acturs. Ils pli blers laics. En las rollas principalas l'actur da professiun da la Svizra franzosa Renato Delnon, sco Duc Henri Rohan ed il giuven actur grischun Carlo Manetsch sco Gieri Genatsch. Per el ch'ha gist terminà ina scolaziun d'actur saja in grond privilegi d'astgar giugar quella persunalitad grischuna. En sasez era Carlo Manetsch s'annunzià per ina rolla secundara. Uss è el quasi l'entir temp sin tribuna e po fascinar surtut entras ses ferm linguatg e sia retorica. Il respect da quella rolla saja grond. Dentant sa legra el d'astgar sa preschentar quasi avant isch-chasa. Carlo Manetsch è naschì e creschì si a Domat ed a Malans.

Ils embrugls grischuns

Il toc gioga en ils onns 1618 fin 1639. Cura ch'il Grischun è lieu d'acziun da la guerra da 30 onns. Ils pass e las fortezzas en Valtellina strategicamain decisivas e d'impurtanza tant per la Frantscha e la Republica da la Venezia d'ina vart sco per la Spagna ed ils Austriacs da Habsburg da l'autra vart. En quest temp gioga il Duc Rohan che vegn tramess dal retg da la Frantscha en il Grischun ina impurtanta rolla. Cun agid da Gieri Genatsch grategia da bandischar Spagnols ed Austriacs ord la Valtellina.

Gieri Genatsch convertescha 0:53 min, dals 16.8.2017

"Rohan e Jenatsch" en il curtin dal chastè da Rehanau. Anc enfin ils 2 da settember. Mintgamai da la mesemna fin la sonda saira. Reservaziuns sur www.theatergr.ch.

