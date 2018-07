A Domat ha gì lieu la fin d'emna la qualificaziun per il «Red Bull Pump Track World Championship». Cun in zic dapli che 21 secundas per runda è il profi David Graf stà il spert dals sportists. Tar las dunnas è Saskja Lack ida cun la plima.

Generar spertezza betg cun dar en ils pedals, mabain cun «pumpar». Pia cun smatgar la roda davant en il dretg mument ferm avunda sin l'asfalt dal pumptrack, ina pista da circa in meter largezza cun undas e curvas taissas. Uschia èn sportistas e sportists, profis e laics filads la fin d'emna tras il Pumptrack Amedes a Domat. Ils megliers tranter els èn sa qualifitgads per il Red Bull Pump Track World Championship e pon sgular ad Arkansas en ils Stadis Unids. Uschia er David Graf, profi da BMX race e pli spert a Domat. El declera sco quai funcziuna en il pumptrack:

David Graf è gia disà concurrenzas, cun ses BMX ha el gia prendì part als gieus olimpics da Rio sco er a quels da Londra. Ed er ils uffants a Domat han enconuschì lur idol e nizzegià la schanza da baterlar cun el ubain forsa schizunt da pudair tiers in autogram.

Cun la victoria a Domat han David Graf e la giuvna Saskja Lack, omadus da Winterthur, pudì sa segirar in ticket al campiunadi mundial ad Arkansas en ils Stadis Unids. Là dastgan bain ils quatter megliers umens e las quatter megliras dunnas ir. Dentant ad els dus vegn sponsurà il viadi - quai lur premi per esser stads la sonda passada ils svelts en il track. En ils Stadis Unids da l'America spetga la schanza da daventar l'emprim campiun mundial da Pumptrack.

Dentant betg be ils victurs han gì plaschair la sonda, mabain er il club Amedes Trail Hunters da Domat che han bajegià il trail. Sco Otmar Graf, in dals organisaturs raquinta, saja quai schon stà ina onur speziala da pudair far la qualificaziun per il campiunadi mundial sin lur track anc giuven. Quai track era atgnamain vegnì bajegià per ils uffants – e lur babs.

