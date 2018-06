La sanaziun dal convict a Cuira duai vegnir franada per impedir ch'i vegn destruì in monument architectonic da muntada naziunala. Quai pretenda in'allianza d'organisaziuns tetgalas svizras d'inschigners, d'architects sco era da la Lia grischuna per la protecziun da la patria.

L'allianza renconuscha las stentas dal chantun da mantegnair il convict, crititgescha dentant che l'aspect da la tgira da monuments na vegn betg realisà consequentamain. Negativ saja en spezial che las fanestras vegnan remplazzadas e che las chombras vegnan creadas dal tuttafatg novas. Quai scriva l'allianza en ina communicaziun.

L'avust cumenzan las lavurs da sanaziun dal convict da la Scola chantunala grischuna. Cunquai che las lavurs duran enfin l'october 2020 vegn installà in provisori per radund 100 scolaras e scolars. Quai sin l'areal da la chasa da scola Cleric, dasper l'anteriur seminari da magisters.

RR novitads 07:00