Ils 29 da november elegia la populaziun da Tavau en il segund scrutini in nov Landamma. En il cumbat electoral èn anc dus candidats: Peter Engler da la PLD e Philipp Wilhelm da la PS.

In dad els daventa nov landamma da Tavau

Tar l'emprim scrutini, ils 27 da settember, ha il socialdemocrat Philipp Wilhelm fatg las pli bleras vuschs. Il liberaldemocrat Peter Engler ha dentant fatg mo var 100 vuschs pli pauc. La cursa è pia stada stretga. En il segund scrutini èn dentant mo pli dus candidats. Christian Stricker, l'independent ch'ha fatg mo passa 300 vuschs, ha schon la fin da settember annunzià ch'el na candideschia betg pli. Valérie Favre Accola ha pli tard annunzia da vulair desister.

Elecziun landamma Tavau Favre Accola desista dal segund scrutini 05.10.2020 Cun video

La decisiun dad ella è stada ina decisiun strategica. Peter Engler è l'unic candidat burgais. Quai duai augmentar sias schanzas ed impedir, ch'in socialdemocrat daventa Landamma. L'um da 58 onns craja dentant, che quella strategia persula na bastia betg.

Er sche Valérie Favre Accola è sa retratga, èsi difficil da daventar landamma. Perquai stoss jau dar tut.

A Philipp Wilhelm na fa la strategia dals burgais betg tema. Tenor el na vai tar las elecziuns dal landamma betg per «matematica da partidas», dentant per persunas.

L'emprim scrutini ha mussà, ch'i va qua per persunas e betg per partidas.

In ulteriur punct: Sche Peter Engler vegniss elegì, avess la PLD trais da tschintg sezs en la regenza da Tavau – pia ina maioritad. Il giuven da 32 onns spera, ch'in u l'auter dat ad el la vusch, per evitar che la PLD daventa memia pussanta a Tavau.

Preparaziuns per il post dal landamma

Il schaner han ils candidats annunzià lur candidatura. La primavaira èn las elecziuns vegnidas spustadas sin la fin da settember. La decisiun vegn la fin da november, en il segund scrutini. Tgi che fa là las pli bleras vuschs gudogna e surpiglia a partir dal prim da schaner il post dal landamma.

Philipp Wilhelm haja schon per il december guardà, d'avair uschè paucs termins da lavur sco pussibel, per cumenzar cun las preparaziuns, sch'el vegn lura elegì. Peter Engler lavura fin schaner anc sco CEO da las pendicularas a Lai. Vegn el elegì, lura fiss el il schaner landamma e finiss anc anc intgins projects da las pendicularas. Quai vegnia ad esser in temp dir, manegia el.