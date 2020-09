Ina retschertga da la «Medienwoche» ha demussà che la «Südostschweiz» ha publitgà reclama senza marcar quella uschia. La SO tschantscha d'in sbagl nunintenziunà, la MW d'in cun intenziun. La fin finala resta pled cunter pled.

La Südostschweiz (SO) haja cuntrafatg cunter reglas etablidas dal schurnalissem. Artitgels commerzials sajan vegnids publitgads sin la pagina d'internet, senza ch'els fissan vegnir declerads sco reclama. Quai èn las renfatschas dal redactur Nick Lüthi da la Medienwoche (MW) en in artitgel dals 21-8, il link avra en ina nova fanestra envers la gasetta da Somedia: «Per in pugn plain Euros s'empatgan ins betg pli da reglas bain enconuschentas».

La MW ha chattà quatter artitgels problematics ch'èn tuts vegnids publitgads en la categoria «Vita» sin la pagina d'internet da la SO. Ils artitgels mainan tras in link zuppà en il text sin ina pagina externa da fatschentas.

Ils artitgels èn dentant vegnids surlavurads da la redacziun da la SO. Ina trav verda a funs dals artitgels cun ils pleds englais sponsored content signaliseschan ussa che quels artitgels èn reclama.

Posiziun Südostschweiz: In sbagl nunintenziunà

Il manader publicistic da la SO, Reto Furter, conceda il sbagl tar quels artitgels. Che quai saja dentant stà in deal spezial cun quellas fatschentas ch'ins cuntanscha cun il link, ch'ins haja fatg in'emprova da zuppar reclama intenziunadamain, na constettia betg:

Quai è stà in sbagl nunintenziunà. Nus avain tar in update betg realisà che la designaziun automatica d'artitgels commerzials è svanida.

Plinavant explitgescha Furter:

I fiss stà uschè cler ed evident sch'ins avess fatg quai intenziunà, ch'i avess gea stuì vegnir scuvert.

En mintga cas deplorescha il manader publicistic quella irritaziun da lecturas e lecturs. Ins vegnia en il futur a controllar quai meglier ed haja era gia surlavurà ils artitgels che n'eran betg marcads sco reclama.

Posiziun Medienwoche: In sbagl intenziunà

La replica da la SO na persvada betg Nick Lüthi. Il schurnalist da la MW suppona che quai saja ina pretensiun da protecziun. El haja gia gì da far bler cun tals artitgels commerzials che funcziuneschan cun in link zuppà. E quels funcziunian adina tuttina:

Tar quels artitgels èsi part da la fatschenta ch'ins na signalisescha betg els sco reclama.

Per Lüthi èsi cler che la SO haja plazzà quels cun intenziun. Independent da quai spera el che quai saja stà la davosa giada ch'el chattia artitgels commerzials betg signalisads sin la pagina d'internet da la SO.