Mintga emprima mesemna da favrer vegnan las sirenas en Svizra controlladas sin lur funcziunalitad. Uschia era a Cuira che sa chatta en ina zona da privel da natira. Tge fiss dentant da far sch'i dess insacura in alarm d'aua serius?

Il Lago di Lei è il pli grond lag da fermada en il conturn dal Grischun. El sa chatta 50 kilometers en il sid da Cuira. En il cas che quest mir rumpess, giessan 197 milliuns meters cubic aua tras la Viamala engiu e suenter curt temp arrivass l'aua en la citad da Cuira. Sin l'autra vart datti era ils mirs da serra en la Surselva, sco per exempel il lag da Zervreila che pudess rumper e medemamain periclitar la citad.

Uschia è Cuira en ina zona da privels da natira. Tenor Jürg Mayer, il responsabel da la sparta da bajetgs tar la protecziun civila dal Grischun vegniss il pievel infurmà baud avunda sch'in mir da serrà rumpess. En il mument che quai capitass, sunass l'alarm d'aua immediatamain entras las sirenas.

Tge èsi da far sch'il mir rumpa?

Igl è l'incumbensa da mintga persuna da s'infurmar sezza e da consultar ils plans da fugia. Quels plans da fugia mussan nua ch'i dat zonas segiras e tgeninas ch'ins duess bandunar ed evitar. Sin ils plans vegn era fatg attent en il fegl uffizial ed els èn accessibels tar mintga vischnanca.

Plans da las zonas da fugia a Cuira

En cas d'urgenza d'in alarm d'aua èsi da scappar ad aut, valladas èn d'evitar. Sche pussaivel èsi era da tadlar radio per survegnir las infurmaziuns necessarias da las autoritads dal Grischun. Quellas infurmeschan davart la situaziun actuala e proxims pass.

Tge sirena munta tge?

Sch'ins auda in tun che va adina puspè si e giu, èsi l'alarm da catastrofa. Igl è da tschentar en il radio e tadlar tge che las autoritads communitgeschan per ch'ins sappia tge ch'è da far. L'alarm d'aua è in tun bass che suna permanentamain. Cura ch'ins auda quel èsi da scappar immediat e pir suenter tschertgar in radio per vegnir a las infurmaziuns da las autoritads.

Sper alarm da sirena er push sur telefonin

Dasper l'alarm da sirena datti uss er l'alarm per push sin il telefonin. L'app «Alertswiss» infurmescha medemamain davart alarms da test, fauss alarms ed er en cas d'urgenza.

Tuttas infurmaziuns da la Confederaziun davart ils alarms

Tests da sirenas senza problems

En Grischun han ils tests cun las sirenas d'alarm funcziunà bain. Sco il chantun scriva, hajan tar l'alarm general funcziunà tut las sirenas. Tar l'alarm d'aua n'haja ina sirena betg funcziunà. En tut èn vegnidas testadas 335 sirenas en il Grischun. Ed era en il rest da la Svizra han ils tests funcziunà senza problems.

I saja normal ed era da far quint che var 2% da las sirenas na funcziunian betg, uschia l'Uffizi federal da producziun da la populaziun. Funcziunà bain haja er l'avis d'alarm sur la nova app gratuita «Alertswiss».

