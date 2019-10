La radunanza communala ha la vischnanca da Schiers ha reelegì Ueli Thöny sco president communal. Johannes Nüesch è da nov en suprastanza. Maria Müller-Sprecher ed Andrin Tarnutzer-Bernhard èn vegnids confermads en la cumissiun da gestiun.

Er han ils da Schiers approvà in credit da 68'000 francs per engrondir ina via.

Plinavant ha la radunanza communala approvà la revisiun totala da la lescha d'aua e la revisiun totala da la lescha d'aua persa.

RR novitads 06:00