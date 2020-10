Atgnamain èsi blera lavur e tuttina èn ils schrebertins tschertgà fitg. Sch’ins vul in schrebertin èsi da s’inscriver sin ina glista da spetga lunga. E cura ch’ins po tiers in na laschan ils novs possessurs betg uschè spert vi il spazi. Daco è quella fascinaziun uschè gronda?

In lieu d'experimentar

Hardi Fürst, l’um pensiunà posseda dapi l’onn 1971 in schrebertin. En ses iert crescha dal tut: Colrava, spezarias u era flurs sulegl. Per el ha l’iert ina gronda muntada emoziunala. E vender quai spazi na vegniss per el betg en dumonda.

Jau hai en il decurs dal temp probablamain chavà enturn mintga mieula da terra en quai iert.

El haja surpiglià l’iert senza savida dad ortulan. Uschia ch’el saja stà l’entschatta in zichel scuidus sin ses vischins perquai che quels sajan stads profis e lura haja tar els adina tut flurì. El haja dentant era emprendì ils trics co plantar per ch’i crescha. Quest onn haja el gì ina buna racolta da carottas. Tranter quellas da colur oranscha sa chattan era carottas melnas. Per Hardi Fürst saja impurtant da variar e d’empruvar ora adina puspè autras sorts. Or da quellas fa sia dunna lura schuppa da legums per l’enviern.

Legenda: Hardi Fürst giauda sia pensiun en ses iert. RTR, Lukas Quinter.

Ina amicizia stretga

Era Hansjürg Weber ha ses iert gia dapi onns. El sesa sin in banc sut tetg sper sia baracca da guaffens e legia la gasetta. El vegnia mintgadi en ses iert perquai che las flurs, ils legums e la salata verda dovrian avunda aua. Cunquai che ses iert è sper ina senda da crap centrala giajan adina puspè auters ortulans da hobi sper el ora. El salidia lura tuts e magari restia era in pau temp per ina baterlada.

Nus essan sco in pitschen vitg.

En ils schrebertins enconuschia mintgin in l’auter. Magari dettia era glieud che fetschia grilladas. Quai na disturbia betg el mabain dettia quai anc dapli vita.