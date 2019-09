Circa 100 scolaras e scolars da tuttas classas e plirs scolasts èn oz vegnids ensemen en l'aula da la scola chantunala nua ch'els han discurrì davart pusseivladads per far la scola pli verda. Tranter auter è era il rectur Gion Lechmann ed il schef dal departament d'educaziun Jon Domenic Parolini stads da la partida per savair valitar las ideas e per mirar co ch'ins savess implementar quellas.

Iert da legums e pli pauc plastic

Mintgamai dus scolars èn vegnids elegids da l'atgna classa per represchentar quella durant l'occurrenza. En gruppas da 10 persunas èn ils uffants vegnids cun differentas propostas. Uschia era la gruppa da Marc Andriu Carigiet che frequenta la 6avla classa. Els han per exempel proponì da betg duvrar pli pusada da diever unic e da duvrar pli pauc plastic.

Auters han proponì da betg pachetar en ils sandwich en plastic ni era da crear dapli emnas da project nua ch'ins sa fatschenta unicamain cun il clima. I ha era dà propostas pli pretensiusas sco crear in iert da legums per la scola nua ch'ins sa sez emplantar.

I ha da fitg bleras bunas propostas.

Sco proxim pass vulan ins mirar tge propostas ed ideas ch'ins savess gest implementar cun pign engaschi e nua ch'ins avess da midar structuras pli grondas. Per il futur saja pussaivel ch'ins less far ulteriuras occurenzas sco quella, per exempel podis cun persunas dal fatg.

