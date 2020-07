Sin in’acla sur Seewis è in um dad 84 onns sa disgrazià ier suentermezdi. Quai ha communitgà la Polizia chantunala. L’um saja charrà sin ina via da prà, cura ch’el saja per motivs nunenconuschents charrà radund 40 meters d’in rieven giu e collidà cun in bloc. L'auto haja sin quai fatg pliras chambroclas uschia che l'um saja crudà or da l'auto. Il figl haja chattà l’um mort ed alarmà la polizia. La polizia e la procura publica investigheschan en chaussa.