Seewis: Geolog ha infurmà davart moviments al Vilan

A Seewis en il Partenz ha in geolog infurmà ils abitants davart ils moviments d'ina part da la costa sut il Vilan.

A chaschun da la radunanza communala ha il geolog Rudolf Münger dal biro Baugeologie a Cuira orientà davart ils moviments sut il Vilan l'uschenumnà «Güggli». Ins na possia betg discurrer d'ina situaziun critica. Las mesiraziuns fatgas dapi onns mussian moviments, entant na saja la situaziun insumma betg privlusa. Ord vista geologica na saja ina cumparegliaziun cun Bondo betg cunvegnenta.

Approvà credits da var in mez milliun francs

Plinavant ha la radunanza communala da Seewis approvà dus credits dad en tut var in mez milliun francs. Ils 45 votants han approvà ils credits per lavurs da cuvrida da la via da transport «Unter Prada-Striveljus» sco era il project reparatura ed access SIE 2018/2019.

En ina moziun ha il president da la societad da cura, Peter Aebli, dumandà ina correctura dal concept da parcadi ch'è vegnì mess en vigur avant trais onns. Cun gronda maioritad è questa moziun vegnida acceptada.

