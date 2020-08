Quel serra cun in surpli da bun 55'000 francs. Quai tar custs da 8,6 milliuns francs. Las investiziuns nettas da la vischnanca muntan a bunamain 2,6 milliuns francs.

En pli ha la vischnanca da Seewis en il Partenz tranter auter concedì in credit da totalmain 400'000 francs per mantegnair la via d’alp Potzwies – Valarsäge.