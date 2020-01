Quai ha annunzià Walter Schlegel, il schef da segirezza dal Forum mundial d’economia WEF, a Tavau. Sco mintg’onn dapi las attatgas terroristicas da Paris il 2015 valia er quest onn in privel da terror augmentà durant il WEF.

Tenor Walter Schlegel, cumandant da la polizia chantunala, valia il stgalim augmentà da smanatscha, dentant senza plans d'attatga concrets per il forum mundial. La smanatscha la pli probabla saja in attentat entras ina singula persuna u ina pitschna gruppa, uschia Schlegel. I na dettia però nagins plans d'attatgas concrets cunter il WEF u cunter ina singula persuna.

Ina sfida speziala saja quest onn la preschientscha dal president american Donald Trump. Sia cumparsa al WEF è annunziada per il mardi avantmezdi.

130 persunalitads protegidas da dretg internaziunal

Tenor la pagina uffiziala dal WEF en la rait èn annunziadas radund 3'000 participantas e participants da 117 pajais al WEF 2020. Tranter da quels èn 23 primministers, 22 presidents e 5 comembers da chasas roialas. Tut èn tut ha la Svizra da procurar per la segirezza da 130 persunas, ch'èn protegidas entras il dretg internaziunal. Per las lavurs da protecziun savessan vegnir mobilisads fin a 5'000 schuldads.

Tenor Schlegel, ch'è il pli aut schef da segirtad dal WEF, dettia quatter sfidas spezialas per l'organisaziun:

la visita dal president american,

diversas acziuns da protest,

il marsch dal clima ed

il «House of Switzerland».

Manifestaziuns lubidas e paschaivlas, che protesteschian cunter il WEF, la globalisaziun u il clima, duajan er avair lur lieu al WEF, di Walter Schlegel:

Tavau duai esser in lieu dal dialog avert, er per vuschs criticas.

Situaziun da segirezza difficila per Trump

Tenor la polizia da Turitg, ch'ha er infurmà il glindesdi davart las sfidas spezialas tras las visitas prominentas al WEF, saja la situaziun da segirezza per il president american vegnida valitada anc sco pli precara che quai ch'ella era tar sia ultima visita. Gia be la dumonda, nua ch'il aviun dal president vegnia parcà sin l'eroport a Kloten haja procurà per fitg bleras discussiuns.

Sche l'aura saja buna vegnia Donald Trump a sgular cun ses helicopter Marine One a Tavau, ha infurmà il responsabel a Turitg.

Engaschi custa plirs milliuns francs

Critica al WEF datti er adina puspè pervi dals custs auts. Il dumber effectiv da policists na dettian els betg enconuschent, fa a savair Walter Schlegel. Per la segirtad da la polizia dettia ina limita da custs da 9 milliuns francs.

Quests custs vegnan repartids: 3,375 milliuns francs paja la Confederaziun, il WEF ed il chantun Grischun pajan mintgamai 2,25 milliuns francs e la vischnanca da Tavau contribuescha 1,125 milliuns francs.

Il 50avel Forum d'economia mundial WEF a Tavau dura fin il venderdi.

94 milliuns francs svieuta Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il WEF è ina fundaziun. L'onn da finanzas fanadur 2017 fin il zercladur 2018 ha ella fatg ina svieuta da 326 milliuns francs ed in surpli da 1,7 milliuns. La svieuta ch'il WEF fa en l'entir pajais è vegnida stimada il 2017 en in studi da la Scol'auta da Son Gagl sin 94 milliuns francs, da quai 60 milliuns francs a Tavau.

