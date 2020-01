Igl è ina fotografia da l’onn 1976. Sin quella è da vesair il policist dal cirquit da Tavau Kurt Siegenthaler cun ses chaun Nico. Els dus, ensemen cun radund 30 ulteriurs policists, procuravan per la segirezza a las emprimas ediziuns dal WEF. Dentant da quest temp n'era quai betg il «World Economic Forum» – mabain il «European Management Symposium». Entant che la segirezza è oz igl A ed igl O per il Forum mundial d’economia – eria quai al cumenzament plitost ina dumonda secundara, sa regorda Kurt Siegenthaler.

En sasez na capitava da quella giada nagut.

Oz ha l’um sin la fotografia 81 onns. Dentant da star patruglia en il fraid para dad avair fatg bain. El para anc adina fit sco in pesch. L’anteriur policist sa regorda enavos dal 1976 cura ch'el era l’emprima giada en acziun per proteger ils managers da l’Europa. In eveniment dal qual ins fascheva pauc stim a Tavau. Auter che oz.

Maletg 1 / 5 Legenda: 1976: Kurt Siegenthaler ed il chaun Nico stattan patruglia davant il center da congress. Lura aveva il «World Economic Forum» anc num «European Management Symposium». MAD, Kurt Siegenthaler Maletg 2 / 5 Legenda: 1979: Questa giada è il chaun Droll en acziun cun Kurt Siegenthaler (sanestra) ed in ulteriur policist da la polizia dal circul da Tavau. MAD, Kurt Siegenthaler Maletg 3 / 5 Legenda: Passa 30 onns è Kurt Siegenthaler stà en acziun per il WEF. Era sche la rolla da la polizia dal circul da Tavau è vegnida adina pli pitschna en il decurs dals onns. MAD, Kurt Siegenthaler Maletg 4 / 5 Legenda: Era sche Kurt Siegenthaler sa regorda gugent enavos al temp dal WEF... RTR, Fabia Caduff Maletg 5 / 5 Legenda: ...fugia el oz durant quels dis en il Tessin e turna pir cura ch'il travasch è puspè passà. RTR, Fabia Caduff

9/11 e sias consequenzas

Cun il temp è creschi l'eveniment a Tavau e cun quai era il dispositiv da segirezza. I ha dà divers eveniments che han procurà per adattaziuns. In grond è stat cura che dus aviuns da passagiers èn sgulads en ils Twin Towers a New York il 2011. Suenter las attatgas han ils organisaturs adattà il dispositiv. E per l'emprima ed unica giada ha là gì lieu il WEF a New York e betg a Tavau.

Ed ozendi en tschients e tschients da policistas e policists ed ina pluna schuldada en acziun a Tavau. Tenor retschertgas da radio SRF muntan ils custs per la segirtad ad almain 45 milliuns francs.

E Kurt Siegenthaler, suenter ch'el è stà passa 30 onns en acziun per il WEF, n'è betg pli d'inscuntrar a Tavau durant ils dis dal WEF. El e sia dunna van en il Tessin e turnan pir cura ch'il travasch è puspè passà.

