En il Sennhof a Cuira duai dar in nov quartier. Tenor il project, ch'ha gudagnà la concurrenza, avessi da dar abitaziuns e spazi da lavur bunmartgadas. Sco che SRF rapporta, sajan uss dentant planisadas abitaziuns da proprietari pli charas.

Enstagl da las abitaziuns per famiglias e per glieud veglia datti uss abitaziuns da proprietad pli charas. Ils precis sajan en il rom da quai ch'è per il mument normal en la citad. Quai rapporta il schurnal regiunal da SRF.

Il terren dal Sennhof tutga al chantun. E quel di, ch'els stoppian – tenor lescha – procurar sin lur terren per entradas adequatas. Vid il project planisà na s'haja betg midà insatge. Abitaziuns d'ina cooperativa na sajan mai stadas ina cundiziun.

Nunchapientscha e «schanza manchentada»

Tar la Partida social-democratica frunta quella midada sin nunchapientscha. Il schef da la fracziun da la PS, Lukas Horrer, discurra d'in scandal. El ha annunzià, ch'els vegnian ad intervegnir a chaschun da la sessiun dal Cussegl grond. Quella ha lieu l'emna proxima a Tavau.

Er il president da la PCD da Cuira, Robert Spreiter, discurra en quest connex d'ina schanza manchentada. El avess beneventà spazi da viver pli bunmartgà en la citad.

Ord l'archiv

Il project victur: Quai era planisà sin l'areal dal Sennhof a Cuira.